Stefania Soldati, Amare Dal Ridere: il Bestseller su come trovare la felicità attraverso la risata

(Milano, 10 dicembre 2020) - Milano, 10.12.2020 – Che ridere faccia bene al nostro corpo è ormai noto. Secondo le ricerche infatti, la risata produce sostanze benefiche per il nostro organismo quali la serotonina, l'endorfina, l'ossitocina e la dopamina che vanno ad impattare positivamente sul nostro buonumore, riducendo al contempo anche lo stress corporeo. Quello che molti non sanno, tuttavia, è che tenere alto il proprio umore e vivere ogni giorno una vita felice e appagante è realmente possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutte quelle persone che desiderano raggiungere il benessere emozionale, esce oggi il libro di Stefania Soldati “AMARE DAL RIDERE - Come Raggiungere Il Benessere Emozionale e Ritrovare La Via Della Felicità Col Metodo Smile Style” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice va a condividere con i propri lettori gli stessi ingredienti magici che permettono a lei stessa per prima di accedere facilmente e velocemente ad un positive mood capace di fare davvero la differenza nella vita di tutti i giorni.

“Nel mio libro è presente non solo la parte di me stessa più vera, solare e combattiva, ma anche le mie numerose cadute” afferma Stefania Soldati, autrice del libro. “Solo quando ho deciso di rialzarmi ho capito che dentro a quelle sventure si nascondevano delle occasioni di crescita che mai avrei potuto sperimentare diversamente. Per scardinare quelle stesse paure che circondavano la mia vita, ho fatto ricorso alla forza delle risate e del buonumore. Il risultato? Una carica di energia e fiducia così potente da rendermi assolutamente impavida e invincibile”.

Secondo l'autrice, il modo più efficace per raggiungere la felicità consiste nell'entrare in quella che lei stessa chiama “la modalità sorriso”. Per farlo, bisogna allenarsi con costanza a vivere al massimo le proprie emozioni benefiche: dallo stupore, alla meraviglia, alla gioia, alle risate, alla gratitudine e soprattutto all'amore assoluto, gratuito e incondizionato. Questa pratica assidua creerà in noi stessi una preziosa riserva di energie positive che ci porterà a vivere in uno stato di benessere emozionale costante e saldo. Da qui il concetto di Smile Style attorno al quale ruota il libro di Stefania Soldati: un modo per vincere le sfide della vita in maniera morbida, con le armi del sorriso e attraverso il quale imparare il vero significato della parola “Amore”.

“Stefania è il classico esempio della donna così coraggiosa da affrontare le dure sfide della vita con forza, determinazione e soprattutto con il sorriso, come spiega ampiamente nel suo libro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro, che aggiunge: “Il suo non è un semplice metodo: è qualcosa di più. È un vero e proprio allenamento costante, fatto di piccoli trucchi per vivere al massimo delle proprie possibilità, così da vivere la vita con sano ottimismo e con il mezzo più potente di tutti: la risata consapevole”.

“Qualche anno fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un evento dal vivo di Giacomo Bruno. In quell'occasione ho capito che quella sarebbe stata la strada giusta per me” conclude l'autrice. “Le sue parole e le sue azioni mi entusiasmavano e io, che già avevo deciso nel mio cuore di pubblicare un libro, non potevo che scegliere lui come editore a cui proporre la mia idea. Credo che solo un editore così possa rispecchiare ciascuno di noi: mi sento considerata come persona prima ancora che come autrice. Per me questo è il valore che lo distingue e che ne fa a mio avviso un'eccellenza”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Stefania Soldati è musicista e musicologa. Pianista, ricercatrice storico-musicale, scrittrice, giornalista, regista. Si occupa da sempre di cultura e spettacolo, sia a livello di produzione che di comunicazione. Da qui prende origine la sua passione per la formazione. Life coach esperta in PNL, crescita personale e scienze olistiche, ama spaziare dall'arte alla fisica quantistica, all'insegna del benessere dell'anima e della felicità interiore. Sostenitrice del pensiero positivo, si impegna particolarmente a diffondere i benefici della risata terapeutica.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto "book influencer" italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale.