Autogrill, nuovo Villoresi Ovest: architettura tra passato e futuro

10 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il progetto dell'Autogrill nuovo

Oggi, riprendendo l'idea originaria di illuminazione esterna della struttura, nel tripode sono state installate luci a led, che ne aumentano la visibilità nelle ore notturne e che potranno variare di colore a seconda delle occasioni. L'edificio centrale a forma di tronco di cono alla base del tripode è stato ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica è stata spostata esternamente per migliorare l'estetica e la funzionalità dell'edificio.

In questo contesto, dove il richiamo agli anni Cinquanta è stato il cuore pulsante della progettazione, si inserisce la collaborazione con Cometa (https://www.puntocometa.org/), realtà impegnata nell'accoglienza, nell'educazione e nella formazione di bambini e ragazzi in situazioni difficili. Cometa con la sua “Contrada degli Artigiani” ha realizzato, ad esempio, il grande tavolo in legno di barrique, posizionato al centro del ristorante, sotto il lampadario storico. Il progetto, realizzato per Autogrill, propone inusuali combinazioni di materiali di pregio, antichi o di recupero quali il legno delle botti di vino e gli scarti di lavorazioni del vetro di murano, che uniscono sapienza artigiana, riuso della materia e perfetto equilibrio estetico.