Sicurezza antieffrazione e isolamento termico garantiti grazie a Prismatic di Oknoplast

(Milano, 10 dicembre 2020) - Arriva la pausa natalizia e torna il tema della sicurezza. Si tratta di un argomento che non ha tempi o stagione, ma che in prossimità del periodo di festa si avverte di più.

In un anno un po' particolare, dove le partenze sono ridotte al minimo e gli spostamenti quasi vietati, nessuno deve mettere in secondo piano questo problema: i malintenzionati non si fanno da parte così facilmente. Il rischio, infatti, è sempre dietro l'angolo e occorre non farsi cogliere impreparati! Buona abitudine è controllare i serramenti: porte e finestre devono essere robuste e dotate di tutti i sistemi necessari a bloccare il “nemico”.

Con Prismatic, il serramento in PVC di Oknoplast, si è già a metà dell'opera! Questa finestra dal profilo moderno ed elegante racchiude in sé elevate prestazioni termiche – altro aspetto da tenere in considerazione sia in inverno che in estate – e un alto grado di protezione in termini di antieffrazione. Come tutti i serramenti a marchio Oknoplast, anche Prismatic di serie vanta una ferramenta dotata di due riscontri antieffrazione - che ne aumentano la resistenza allo scardinamento – e di speciali nottolini ottagonali che si bloccano nella gola dei riscontri, ostacolando l'apertura delle ante in caso di tentata effrazione. Piccoli accorgimenti che ci fanno sentire più tranquilli e ci fanno vivere tra le mura domestiche con un briciolo di serenità in più.

Ovviamente, il livello di protezione dell'infisso può essere aumentato equipaggiando il serramento con dotazioni antieffrazione aggiuntive, come maniglie di sicurezza (con pulsante, con chiave, Secustik e Secuforte), vetri antieffrazione (P2) e antisfondamento (P4), ferramenta certificata in classe RC1 o RC2, piastra antitrapano e contatti d'allarme. Dormire sonni tranquilli non sarà più un miraggio!

Siamo pur sempre nella stagione più fredda e, si sa, l'inverno porta con sé vento e pioggia. Con Prismatic non spaventano nemmeno le rigide temperature. Questo serramento, infatti, possiede delle elevate capacità di isolamento termico. I rinforzi brevettati in acciaio conferiscono robustezza estrema e stabilità elevata al profilo, permettendogli di supportare vetri di spessore fino a 48 mm. Questa caratteristica, unita all'esclusivo sistema di camere interne, consente a Prismatic di raggiungere performance tecniche straordinarie: il profilo in classe A infatti assicura un isolamento termico fino a Uw=0,78 W/M2K, aumentando in maniera sensibile l'efficienza energetica della casa e contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. Un punto a favore per il proprio benessere e per quello dell'ambiente.

Prismatic si rivela, quindi, l'opzione migliore in termini di comfort e di protezione contro le incursioni esterne e gli agenti atmosferici.

Oltre a essere una solida barriera contro il freddo e i tentativi di intrusione, Prismatic vanta un'estetica che denota la grande attenzione per il design e la bellezza tipica dei prodotti Oknoplast. E' un infisso moderno dal fascino senza tempo, dove linee eleganti e uno stile sobrio si incontrano dando vita a un prodotto unico ed estremamente performante.

Per finire, ma non meno importante, Prismatic si rivela la scelta migliore per beneficiare il più possibile della luce naturale. L'illuminazione degli spazi è fondamentale, tanto in estate quanto in inverno, quindi avere un serramento eccellente anche sotto questo aspetto, non può che dare un valore aggiunto alla casa. Con il suo profilo ridotto Prismatic è in grado di alloggiare superfici vetrate più ampie, permettendo così di far entrare tantissima luce in casa. Ciò è possibile anche grazie all'utilizzo di vetrocamere realizzate con speciali lastre di vetro extra-light, che migliorano la visibilità verso l'esterno assicurando una maggiore luminosità. A beneficiarne è anche la qualità della vita. Prismatic può essere ampiamente personalizzato, grazie all'ampia palette colori e alla gamma di iperrealistici rivestimenti effetto legno ecoNATURA, per vestire la nuance che più si amalgama allo stile dell'abitazione.

Per informazioni:

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424