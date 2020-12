Birra: nasce Natalia, l'artigianale etica e professionalmente inclusiva

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Labitalia) - Il Desiderio di Barbiana lancia Natalia, la birra artigianale buona, etica e inclusiva, la prima ad essere presentata del neonato progetto l'Abbarrato. L'Abbarrato è il birrificio artigianale creato per permettere alle persone che frequentano propri i servizi di cura e di accoglienza, ragazzi autistici, con disagio mentale o con disabilità psichica, di trovare, ciascuno su misura della sua particolarità, il proprio posto in un processo produttivo che favorisce l'inserimento nel legame sociale attraverso il contributo al lavoro.

I ragazzi coinvolti nell'iniziativa L'Abbarrato hanno infatti intrapreso percorso di tirocinio che, attraverso le vendite della birra, permette loro di ricevere la giusta remunerazione per l'attività svolta, favorendo la propria emancipazione e l'inclusione sociale, oltre che contribuire al sostenimento dei progetti della cooperativa. Il Desiderio di Barbiana ha all'attivo diversi servizi educativi-terapeutici quali agricoltura sociale, interventi assistiti con gli animali, inserimento lavorativo presso attività di ristorazione, oltre a Antenna 00100, due comunità diurne e residenziali per adulti e minori autistici e con disagio psicosociale.

"Un regalo speciale per questo Natale - spiega Manuele Cicuti, direttore terapeutico della cooperativa Il Desiderio di Barbiana - che gratifica l'impegno di ogni ragazzo che ha partecipato al processo produttivo di Natalia. Nel progetto del birrificio non solo la singolarità di ognuno è accolta come il segno distintivo di uno stile personale, ma è anche la forza motrice del lavoro con i beneficiari. Per coloro che vengono esclusi vogliamo continuare a inventare proposte e soluzioni che generino processi d'inclusione e contrastino la segregazione. Ogni ragazzo o ragazza che arriva nella nostra struttura è, di fatto, già al lavoro e noi facciamo perno proprio sul suo lavoro per contribuire a far emergere una modalità specifica e caratteristica di ciascuno, al fine di inserirsi nella comunità, nelle occupazioni lavorative, nel tessuto sociale. Non siamo noi a pensare le attività prima dell'incontro con gli utenti, ma le nostre attività nascono creativamente proprio in risposta alla loro struttura e alla loro singolarità".