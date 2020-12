Caso Regeni, inchiesta chiusa: quattro 007 egiziani verso processo

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso dell'omicidio Giulio Regeni, il

A rischiare il processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, e nei confronti di quest'ultimo i pm ipotizzano anche il concorso in lesioni personali aggravate (essendo stato introdotto il reato di tortura solo nel luglio 2017) e il concorso in omicidio aggravato. Chiesta l'archiviazione invece per Mahmoud Najem poiché, come si spiega in una nota, non sono stati raccolti elementi sufficienti, allo stato, per sostenere l'accusa in giudizio.

La notifica è avvenuta, spiegano gli inquirenti, "con rito degli irreperibili" direttamente ai difensori di ufficio non essendo mai pervenuta l'elezione di domicilio degli indagati dal Cairo. Come previsto dal codice di procedura penale gli indagati e i loro difensori d'ufficio hanno ora venti giorni di tempo per presentare memorie, documenti ed eventualmente chiedere di essere ascoltati.