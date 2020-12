Rossi: Sbrollini (Iv), 'resterà nel cuore anche di chi tifoso non è'

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - “Profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi: uno sportivo, un uomo eccezionale, che rimarrà sempre nei nostri cuori”. Lo dice la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva.

"Rimarrà indelebile nella memoria, per i suoi goal certo, ma forse ancor di più per la sua semplicità, il suo carattere disponibile, anche nei momenti più difficili -aggiunge Sbrollini-. Arrivato in cima al mondo del pallone ma rimasto sempre, in fondo, il ragazzo dei campetti della sua parrocchia, disponibile a scambiare una chiacchiera passeggiando in Piazza dei Signori anche con il passante qualsiasi che gli ricordava un aneddoto. Sempre con il sorriso, che ha perso solo in quei due anni in cui subì una condanna senza capire mai il perché. Un uomo segnato dal destino. Resterà nel cuore dei tifosi dell'Italia intera e in quello di ogni vicentino. Anche di chi tifoso di calcio non è", Conclude Sbrollini.