Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Dobbiamo concentrarci a spendere questi soldi nel modo più produttivo per l'Italia. All'Ue chiediamo politiche espansive, non più austerità'”. A dichiararlo, al Financial Times, è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.