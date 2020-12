Agroalimentare: Bonduelle aderisce a Filiera Italia

10 dicembre 2020 a

Milano, 10 dic. (Labitalia) - Bonduelle, leader mondiale nel mercato delle verdure, entra a far parte del progetto Filiera Italia, la realtà associativa promossa da Coldiretti, che unisce la produzione agricola e l'industria per difendere l'eccellenza, l'unicità e l'autenticità del modello agroalimentare italiano."Valorizzare la capacità distintiva di una realtà straordinaria come quella italiana, sostenendo valori importanti come territorialità, trasparenza e sostenibilità, sono aspetti che Bonduelle condivide con Filiera Italia. E' stato quindi un passo naturale e coerente per l'azienda, con sede a San Paolo d'Argon (Bg), diventare parte attiva di un progetto nazionale così importante" spiega una nota dell'azienda.

"Bonduelle è una realtà produttiva attenta alla qualità, all'origine e alla tracciabilità della materia prima, aspetti fondamentali per garantire prodotti locali di eccellenza. L'azienda ha scelto di localizzare i propri siti di produzione in aree agricole strategiche del Paese, costruendo un legame solido con il territorio. Negli anni ha creato una filiera che punta sulla qualità delle verdure prodotte in Italia, avviando rapporti di collaborazione trasparenti e a lungo termine con agricoltori locali, che producono – in linea con i valori dell'azienda – servendosi di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale" aggiunge la nota.

Il Gruppo stesso ha intrapreso un percorso di sostenibilità come parte della propria responsabilità aziendale in tutta la filiera produttiva - a partire da B! Pact - l'impegno globale di Bonduelle nei confronti del pianeta, del cibo e delle persone che si è concretizzato con il programma Bonduelle s'impegna per un'agricoltura sostenibile. Il progetto mira, nell'arco di cinque anni, a rafforzare la sostenibilità della filiera con azioni pratiche e mirate tra cui preservare la ricchezza della biodiversità, delle risorse, in favori di produzioni locali. Andrea Montagna, ad di Bonduelle, ha commentato: “Bonduelle è orgogliosa di entrare a far parte di Filiera Italia. Il nostro Gruppo ha saputo costruire rapporti leali e premianti con l'agricoltura italiana, la cui eccellenza è parte integrante del nostro successo. Con Filiera Italia vogliamo impegnarci a valorizzare con sempre maggiore successo la ricchezza di biodiversità del nostro Paese'.