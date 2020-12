Caffè Borbone vincitore assoluto dell'edizione 2020 del Brands Award Doppia premiazione anche nella categoria Alimenti Confezionati con le cialde e capsule Consumatori ed esperti decretano la migliore marca dell'anno nella distribuzione moderna

10 dicembre 2020 a

Un anno decisamente in ascesa per Caffè Borbone, che oltre ad affermarsi come top brand nel mondo della torrefazione e commercializzazione di caffè monoporzionato, macinato e grani, si attesta come la marca più performante per tutte le categorie merceologiche. Infatti, dopo il recente conseguimento del premio assoluto “Eccellenze d'Impresa”, Caffè Borbone è il vincitore assoluto della 21esima edizione di Brands Award 2020 in tutte le categorie: alimentari e non, presenti nella distribuzione moderna. Sempre per cialde e capsule Caffè Borbone è vincitore anche della categoria Alimentari Confezionati. La giuria, composta da retailer, manager della gdo e consumatori, ha premiato la brillante crescita e le ottime performance.

Commenta così - Francesco Garufi – Direttore Commerciale di Caffè Borbone- “La vincita del Brands Award Assoluto, è un riconoscimento che mi inorgoglisce particolarmente ed è il risultato determinato dalla forte motivazione, entusiasmo, professionalità e senso di appartenenza di una squadra che persegue un progetto vincente in un'eccellenza aziendale, avvalorato anche dal successo nella categoria alimenti confezionati”.

Brands Award 2020, organizzato da New Business Media - Gruppo Tecniche Nuove, con le testate GDOWEEK e Mark Up, in collaborazione con IRI e Toluna è l'unica iniziativa che premia le migliori performance annue di marca nei beni di consumo attraverso criteri oggettivi e riscontrabili che coinvolgono i consumatori finali e la distribuzione moderna.

I criteri di selezione delle marche sono oggettivi perchè determinati dai dati di vendita e performance IRI. I prodotti in nomination sono stati sottoposti ad altri due livelli di giudizio: consumatori e giuria di buyer/category/direttori acquisti della GDO.

Una valutazione a tutto tondo che offre uno spaccato delle qualità intrinseche ed estrinseche del prodotto perché non tralascia nessun segmento, dagli esperti del mondo della distribuzione moderna ai consumatori il cui giudizio è insindacabile dal momento che determina la preferenza di un prodotto.