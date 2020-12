Lavoro: ABenergie, 22 assunzioni dal lockdown, 5 nuove figure ricercate

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Labitalia) - ABenergie, che opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e fornitura di gas naturale verde su tutto il territorio nazionale, dall'inizio del lockdown ad oggi, nel 2020 ha assunto 22 persone. I 22 nuovi assunti, tutti per la sede centrale di Bergamo, rimarcano, come spiega una nota dell'azienda, "la focalizzazione sull'innovazione dell'azienda, che continua a guidare l'evoluzione in senso digitale del settore energetico in Italia anche attraverso l'inserimento di professionisti con esperienza dedicati allo sviluppo di nuove app, di prodotti IoT e di nuove startup digitali; la crescente attenzione al mondo social; la volontà di migliorare la customer experience, con l'integrazione di nuove figure commerciali, esperti di logistica dell'eCommerce e di distribuzione e addetti al servizio pre e post vendita; l'impegno verso una continua evoluzione e crescita del business, grazie a nuovi colleghi che hanno il compito di lanciare e gestire startup digitali e progetti innovativi".

ABenergie sta inoltre cercando altre 5 figure in questo momento, da inserire nella sede di Bergamo. In futuro, ABenergie potrà inoltre aprire altre posizioni, per cercare figure per l'ufficio it, front-end developer, web developer, back-end developer. Secondo Alessandro Bertacchi, presidente di ABenergie: "dall'inizio del lockdown, non ci siamo mai fermati, decidendo fin da subito di reagire con forza ad una situazione complessa e difficile, evolvendo in relazione ad uno scenario sociale ed economico totalmente nuovo per noi, così come per tutti gli italiani. Abbiamo trovato la forza di ripensare il nostro business per adeguarci ai nuovi bisogni dei nostri clienti, scegliendo prima di tutto di spingere ancora di più innovazione e sostenibilità, nostri valori da sempre e che rappresentano secondo noi i fattori centrali anche nella fase di ripartenza del Paese".

"Ciò ha comportato l'avvio di nuovi progetti, che hanno richiesto l'inserimento di nuove risorse. Sono certo che investire sul valore delle persone, da sempre al centro delle nostre priorità, rappresenti la vera chiave del cambiamento necessario per assicurare la competitività futura", ha concluso.