Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Risorse per accelerare le opere destinate a Milano-Cortina 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto. La Lega chiede investimenti per le opere e per incentivare il turismo. All'Italia servono risposte concrete”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.