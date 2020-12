Usa: Biden nomina Susan Rice a guida piano ripresa economica**

10 dicembre 2020 a

Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Susan Rice, ex ambasciatrice all'Onu ed ex consigliere per la Sicurezza Nazionale di Barack Obama, è stata nominata da Joe Biden direttore del Domestic Policy Council della Casa Bianca, che avrà il compito di guidare l'applicazione del "Build back better" il piano per la ripresa economica post Covid. Un altro ex dell'amministrazione Obama, Denis McDonough, che era stato capo dello staff dell'ex presidente, è stato nominato segretario agli Affari dei Veterani.