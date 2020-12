Tv: Katia Follesa e la sua famiglia social sbarcano su Real Time

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Da domani alle 22,30 su Real Time - sempre disponibile su Dplay Plus - arriva “Social Family - Stories di Famiglia”, la docu-comedy, prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia, sulle piccole, grandi avventure di Katia Follesa, mamma, attrice e conduttrice televisiva, della sua dolce metà, Angelo Pisani, attore di professione, pasticcione ed eterno adolescente, e della figlia Agata, 10 anni, scienziata, sociologa e psicologa di casa.

Tra compiti, cene con gli amici, vacanze da organizzare e diete da rispettare, Katia, Angelo e Agata cercheranno di affrontare un mondo folle e iperconnesso, rimanendo quello che sono: una famiglia come tutte. In ogni episodio si apriranno le porte di casa per scoprire nuovi aspetti della loro vita di tutti i giorni, conoscere i loro amici, ridere insieme e vederli impegnati in una grande impresa: allargare la famiglia.