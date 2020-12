Coronavirus: Fontana, 'bene se deroghe a spostamenti, con buon senso regole eque'

10 dicembre 2020 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, apprezza gli spiragli che potrebbero portare il premier Giuseppe Conte a un ripensamento del divieto agli spostamenti tra Comuni per i giorni a ridosso di Natale. Rilanciando un quotidiano online sulle ipotesi al vaglio, il presidente dice che "per primo e con forza ho portato all'attenzione del premier la criticità delle restrizioni a livello comunale nei giorni delle festività, che ritengo eccessivamente discriminatorie per tante famiglie e soprattutto per coloro che vivono nelle piccole realtà". Secondo Fontana, "mantenendo l'indispensabile livello di sicurezza, con il buon senso, si possono delineare regole più eque".