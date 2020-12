Governo: Zingaretti, 'problemi vanno messi sul tavolo e risolti'**

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Gli italiani ora chiedono certezze. Per combattere il Covid, per riprendere a lavorare, riaprire le imprese, riprendere le scuole nel nuovo anno, per combattere il virus con il vaccino da gennaio. Il governo fino ad ora ce l'ha fatta e se ci sono dei problemi ora vanno affrontati con spirito costruttivo da parte di tutti, vanno messi su tavolo e risolti". Così il segretario del pd, Nicola Zingaretti, in una dichiarazione al Tg.