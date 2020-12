Milano: Del Debbio, 'non sono candidato a nulla né mi candiderò come sindaco'**

10 dicembre 2020 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Paolo Del Debbio non sarà il candidato del centrodestra per le elezioni comunali di Milano nel 2021. "Non sono candidato a nulla e non sarò candidato a nulla, continuo a fare il mio mestiere. Sia chiaro a tutti, io continuo a fare il giornalista. A qualcuno forse non piace questa idea...però si ciuccia il dito, come si dice in Toscana", ha detto proprio il conduttore, durante la trasmissione Dritto e Rovescio, tirandosi fuori dalla partita. Il nome di Del Debbio era tra quelli possibili per la poltrona di sindaco.