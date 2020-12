Milano: Del Debbio, 'non sono candidato a nulla né mi candiderò come sindaco' (2)

10 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Non è la prima volta che succede", ammette Del Debbio, già proposto come candidato sindaco del centrodestra in passato. "Per rispetto verso il mio pubblico ma anche verso i miei ospiti politici, visto che questa è una trasmissione politica, non voglio rimanere in mezzo al guado", ha aggiunto prima di iniziare la trasmissione.

Oggi si è tenuto un vertice del centrodestra a Roma, che avrebbe dovuto affrontare anche il dossier delle comunali 2021.