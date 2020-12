400gChallenge annuncia nuove partnership con influencer europei con grande seguito sui social media

11 dicembre 2020 a

a

a

BRUXELLES, Belgio, 11 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi, la campagna Follow me to be Healthy with Europe ha annunciato una nuova collaborazione con 6 influencer europei per gli ultimi dodici mesi di attività.

Lanciata da Freshfel Europe e Aprifel e cofinanziata dalla Commissione europea, la campagna mira a incoraggiare i giovani europei ad aumentare il loro consumo di frutta e verdura a un minimo di 400 g al giorno, al fine di migliorare e trasformare le abitudini alimentari dei millennial.

Utilizzando l'hashtag #400gChallenge, i follower vengono "sfidati" a includere più frutta e verdura nella loro dieta quotidiana. Queste sfide sono promosse con infografiche, suggerimenti e video mensili che mostrano i benefici per la salute di frutta e verdura in un formato coinvolgente e accattivante condivisi sui canali social della campagna.

Durante l'evento di lancio all'Eurockéennes Festival di Belfort a Luglio 2019, ai partecipanti del festival è stata distribuita una tonnellata di frutta e verdura fresca. Anche se la campagna aveva previsto di presenziare ad altri eventi nel 2020, ciò non è stato possibile a causa della crisi sanitaria.

Tuttavia, trattandosi di un'iniziativa nata in formato digitale, è stato comunque possibile raggiungere un vasto pubblico facendo a meno della presenza fisica. La campagna a livello europeo ha generato oltre 40 milioni di reazioni sui social media sin dal suo lancio, nel luglio 2019, e mira a potenziare questo risultato nell'ultimo anno del progetto. "Il 2021 è l'anno internazionale della frutta e della verdura e quindi un momento importante per la campagna. La nostra presenza online ci consente di raggiungere un vasto pubblico in tutta Europa mentre incoraggiamo i nostri follower a partecipare alla #400gChallenge per aumentare il loro consumo di frutta e verdura nel corso dell'anno", ha dichiarato Philippe Binard, Amministratore Delegato di Freshfel Europe.

Per questo l'elemento online della campagna è stato rafforzato dall'espansione delle partnership online. Nel 2021, 6 influencer europei con un grande seguito sui social media parteciperanno alla promozione della campagna, tra cui lo spagnolo Carlos Rios, la tedesca Denise Schuster, l'italiana Luisa Ambrosini, la polacca lifemanagerka e le francesi Clemfoodie e Gaëlle Prudencio. Ulteriori collaborazioni saranno annunciate nel corso del 2021.

Queste collaborazioni mirano a dimostrare che una dieta ad alto contenuto di frutta e verdura non è solo salutare ma anche deliziosa, facile da realizzare e divertente da sperimentare. "Lavorare con gli influencer europei è un ottimo modo per trasmettere il nostro messaggio oltre i confini. Ci consente di raggiungere diverse community, compresi i giovani che altrimenti non presterebbero molta attenzione alla salute e alla nutrizione", ha dichiarato Mathilde Fléchard, Project Manager per l'Europa di Aprifel. Anche se l'aumento delle attività online si è dimostrato un successo, la campagna si augura di partecipare nuovamente agli eventi in presenza non appena sarà possibile farlo.

In Europa, 1 adulto su 5 è obeso, e si stima che entro il 2030 oltre il 50% della popolazione europea sarà affetta da obesità. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), "frutta e verdura sono componenti importanti di una dieta sana"[1]. Di conseguenza, l'OMS raccomanda il consumo di almeno 400 g di frutta e verdura al giorno. Tuttavia, i livelli di consumo di frutta e verdura nella maggior parte degli Stati membri dell'UE rimangono ben al di sotto di questo obiettivo, con solo il 14% della popolazione europea che rispetta questa raccomandazione.

Il basso consumo di frutta e verdura è particolarmente evidente tra i 18 e i 30 anni. Per questo motivo, la campagna di sensibilizzazione paneuropea si concentra su questo specifico gruppo target.

Scarica il press kit digitale della campagna in lingua italiana qui

[1] https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198670/FMTBH_with_Europe_Logo.jpg