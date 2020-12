Cinema: è morta Barbara Windsor, la regina dei film 'Carry On'

11 dicembre 2020 a

Londra, 11 dic. - (Adnkronos) - L'attrice britannica Barbara Windsor, soprannominata "The Queen of Carry On" per aver recitato in 9 film brillanti della serie "Carry On" tra gli anni '60 e '70, è morta ieri sera in una casa di riposo di Londra per le complicazioni dovute al morbo di Alzheimer. Aveva 83 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal marito Scott Mitchel alla Bbc.

Dopo la diagnosi nel 2014, nel 2018 Dame Barbara Windsor aveva reso nota la sua malattia e l'anno scorso aveva incontrato il primo ministro Boris Johnson per contribuire ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'Alzheimer.

Era nata come Barbara Ann Deeks il 6 agosto 1937 ed è stata un'attrice che ha lavorato al cinema, in televisione e in teatro. Era nota anche per aver interpretato il ruolo di Peggy Mitchell nella soap opera della Bbc "EastEnders", recitando nel popolare telefilm dal 1994 al 2016.