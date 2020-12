Coronavirus: Mattarella, 'difendere persone e comunità e costruire futuro'**

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Grazie alle risorse morali e materiali che siamo riusciti a mobilitare" per combattere il coronavirus, "possiamo e dobbiamo guardare al dopo, cominciare a costruirlo. Oggi la nostra responsabilità è duplice: difendere al meglio persone e comunità e nel contempo preparare una nuova stagione di sviluppo, finalmente sostenibile sul piano ambientale, sociale, economico, e quindi più equa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2020, istituito presso la Fondazione Cotec, svoltasi in videoconferenza.