Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - La trasmissione in procura dei verbali della deposizione di Nicola Mancino al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino è stata chiesta, alla fine dell'audizione in videoconferenza, è stata dall'avvocato Fabio Repici, legale di parte civile di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio.