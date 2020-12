Coronavirus: Mattarella, 'ricerca e innovazione per cura e ripartenza' (2)

11 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Alla cerimonia sono intervenuti le ministre per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano; e il Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais. Il Premio è conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l'innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell'industria e del terziario (Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PNICube), nonché da grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il "Premio dei Premi" ha l'obiettivo sia di sostenere la capacità d'innovazione, sia di incentivare gli attori dell'innovazione a proseguire nell'attività creativa affinché si sviluppi una cultura del cambiamento ai temi della ricerca e dell'innovazione.