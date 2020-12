Bellanova: "Ampliare export Dop e tutele contro italian sounding"

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Per le nostre prime dieci Dop registriamo un tasso di esportazioni importanti, ma dobbiamo poter ampliare questo elenco, rafforzare le altre produzioni di qualità riconosciuta. Significa utilizzare al meglio le risorse disponibili per presidiare i mercati, aprire nuove strade, interpretare il tempo nuovo che la pandemia ci costringe a vivere”. E' il messaggio che ha lanciato la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova intervenendo alla presentazione del rapporto Ismea-Qualivita 2020.

"Lavoreremo insieme sul Patto per l'export dove abbiamo preteso che ci fossero impegni chiari contro l'Italian sounding" ha aggiunto la ministra chiarendo "nei giorni scorsi ho voluto segnalare al ministro Patuanelli i forti segnali di preoccupazione sugli effetti potenzialmente generati dall'articolo 23 in Legge di bilancio nella delicata materia della tutela e della protezione dei prodotti colpiti dalla concorrenza sleale dell'italian sounding e della contraffazione. Mi auguro, vorrei poter dire sono certa, che questo vulnus venga sanato al più presto in Parlamento" ha concluso Bellanova.