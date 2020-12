M5S: risultati voto Stati generali, vince il sì a tutti i 23 quesiti

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Alle ore 12:00 di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere le loro preferenze sui 23 quesiti, redatti dal Capo Politico, sulle conclusioni del documento di sintesi degli Stati Generali". Lo rende noto il Blog delle Stelle. Per tutti i 23 quesiti la base ha votato sì. "Nella stessa occasione l'Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, è stata convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovo tesoriere Claudio Cominardi". La nomina di Cominardi, si legge sul sito, è stata ratificata dal 52,6% degli iscritti; il 13,5% ha votato no mentre il 33,9% ha optato per la scheda bianca. "Per i 24 quesiti redatti dal Capo Politico hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 15.812 iscritti a un massimo di 17.154", spiega il Blog.