Musica: Taylor Swift pubblica a sorpresa 'Evermore' (2)

(Adnkronos) - 'evermore' è disponibile in digitale nella versione standard da 15 tracce e presto sarà disponibile anche la versione fisica deluxe con due bonus track aggiuntive. Qui di seguito la tracklist completa: 01. willow; 02. champagne problems; 03. gold rush; 04. ‘tis the damn season; 05. tolerate it; 06. no body, no crime (feat. Haim); 07. happiness; 08. dorothea; 09. coney island (feat. The National); 10. ivy; 11. cowboy like me; 12. long story short; 13. marjorie; 14. closure; 15. evermore (feat. Bon Iver). Due i bonus tracks per la versione fisica Deluxe: 01. right where you left me; 02. it's time to go.

Contemporaneamente è stato pubblicato su YouTube anche il video ufficiale del primo singolo 'willow', diretto dalla stessa Taylor Swift e che in pochissime ore conta già oltre il milione di views. Online sono disponibili inoltre i lyric video di tutte le tracce di 'evermore'. Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. Acclamato sia dal pubblico che dalla critica, “folklore”, l'album che ha rivelato il lato più intimo e autentico di Taylor Swift, ha conquistato numerosi traguardi e continua a ottenere importanti riconoscimenti.

Il disco nel giorno di debutto ha registrato 80.6 milioni di stream su Spotify, dove ha battuto il record di album di un'artista donna più ascoltato nelle prime 24 ore, e si è posizionato al primo posto in oltre 80 paesi su iTunes. Il 24 luglio, giorno di uscita dell'album, il profilo Spotify della popstar ha registrato oltre 97.87 milioni di streaming, rendendola l'artista più ascoltata nel 2020 in un solo giorno.