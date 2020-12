Musica: Taylor Swift pubblica a sorpresa 'Evermore' (3)

11 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Nella sola prima settimana ha venduto più di 2 milioni di copie, conquistando il titolo di miglior debutto di un'artista, ha raggiunto la #1 della classifica Billboard 200 chart e Biggest Week of 2020. Ad oggi l'artista è l'unica nella storia della discografia ad aver venduto di sette propri album almeno mezzo milione di dischi in una settimana. Agli American Music Awards, Taylor Swift ha vinto i premi come 'Artist of the Year', 'Favorite Female Artist – Pop/Rock', e quello di 'Favorite Music Video' per 'cardigan'.

Ai Grammy Awards, in programma l'1 febbraio 2021, è una degli artisti ad aver ricevuto più nominations, tutte nelle più importanti categorie tra cui 'Song of the Year' e 'Best Pop Solo Performance' per 'cardigan', 'Album of the Year', 'Best Pop Duo' per 'exile' feat. Bon Iver e 'Best Pop Vocal Album'.