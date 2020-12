Milano: da Regione Lombardia 42 mln per quartieri popolari

11 dicembre 2020 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Ammonta a 42 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla giunta regionale della Lombardia per la rigenerazione di quattro zone popolari di Milano: i quartieri Mazzini, Gratosoglio e via Gola e gli edifici di via Bolla. “In particolare -ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini spiegato Bolognini- proprio gli edifici di via Bolla saranno oggetto di una rigenerazione totale che comporterà lo svuotamento di tutti gli alloggi e, quindi, anche l'allontanamento di tutti gli occupanti abusivi oggi presenti nei palazzi".

I lavori inizieranno entro il 2021. "Si tratta di interventi necessari e attesi da tempo per migliorare la qualità e le condizioni di vita in questi quartieri”, ha spiegato.

Bolognini ha sottolineato che "si tratta del primo passo verso una rigenerazione ampia e concreta di questi quattro quartieri. Ora che abbiamo selezionato gli ambiti, si potrà partire con i progetti che andranno a coinvolgere tutti gli aspetti della vita del quartiere, incidendo non solo sul lato prettamente edilizio e delle manutenzioni. Vogliamo, infatti, introdurre diversi servizi come, ad esempio, gli ambulatori di quartiere, incentivare progetti sociali e di inclusione, istituire attività di interesse per tutti i cittadini che abitano lì”.