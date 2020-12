Governo: Valentini (Fi), 'solo centrodestra non teme elezioni'

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Una parte delle forze di questo governo pensa di potere andare avanti perché ritiene che le elezioni siano impossibili. Giocano su questo fronte. Ma da parti autorevoli si fa notare che qualora ci fosse una crisi si andrebbe ad elezioni”. Lo ha detto Valentino Valentini, deputato di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24.

“Gli unici che non temono il voto siamo noi del centrodestra, mentre le forze che ora sono al governo verrebbero fortemente penalizzate. Avremmo, anche per quanto riguarda il Quirinale, una partita ben diversa rispetto a quella che si prospetta ora. Penso che il governo non potrà contare sull'appoggio di forze esterne alla maggioranza ma allo stesso tempo non possono pensare di tirare a campare a lungo in questo modo perché così si compromette il futuro di tutti”.