Emofilia, a Catania ecografo portatile la salute articolare

Milano, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Prendersi cura della salute articolare dei pazienti con emofilia e promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi, momenti di formazione con i principali specialisti e un sito con informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. In più, la possibilità di eseguire uno screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili che stanno arrivando in numerosi Centri emofilia italiani e da oggi anche a Catania, presso l'Aou Policlinico G. Rodolico - San Marco. Sono i fiori all'occhiello della campagna 'Articoliamo', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per "promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più frequenti l'artropatia".

Il tour di Articoliamo, giunto alla terza tappa - si legge in una nota - prosegue il suo viaggio per l'Italia e sbarca a Catania il 14 dicembre con l'incontro online 'Ecografia articolare: la grande alleata del benessere articolare in emofilia'. Collegandosi alla piattaforma Zoom sarà possibile discutere in diretta streaming con Consalvo Mattia, professore associato di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche dell'Università La Sapienza di Roma; Gaetano Giuffrida, responsabile del Centro emofilia di Catania; Michele Vecchio, direttore Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, Università degli Studi di Catania; Nicolò Vitale, specialista in Fisiatria, Università di Catania; Alberto Corsaro, fisioterapista. Nel corso dell'appuntamento virtuale, promosso dall'Associazione siciliana emofilici (Ase) Onlus di Catania, si affronteranno i diversi aspetti della patologia: il ruolo dell'attività fisica, l'importanza dell'approccio multidisciplinare, la cura e prevenzione dei danni articolari. Obiettivo: "Sensibilizzare i pazienti sull'importanza della profilassi con fattori a emivita prolungata e sul ruolo chiave dell'ecografia per individuare precocemente i danni alle articolazioni ed evitare gravi artropatie".

"Siamo orgogliosi che Catania ospiti Articoliamo e accogliamo con grande entusiasmo ogni azione che miri al miglioramento della qualità di vita delle persone con emofilia. In un'epoca in cui le terapie consentono di svolgere una vita serena e ricca di esperienze, confidiamo in un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni in questo percorso di educazione e formazione", afferma Joseph Rizzo, presidente di Ase Onlus di Catania.

"I danni causati dagli emartri recidivanti - spiega Giuffrida - possono compromettere seriamente le articolazioni colpite, in particolare ginocchio, gomito, caviglia e, in minor misura, l'anca. Negli ultimi anni sono stati introdotti i fattori sostitutivi ricombinanti a emivita prolungata, che garantiscono una protezione costante a fronte di una riduzione del numero di infusioni. Permettono inoltre di personalizzare meglio la profilassi in rapporto alla farmococinetica, allo stile di vita, al fenotipo emorragico, al danno articolare e al livello di attività sportiva desiderata". Per questo è importante non solo evitare il più possibile che si verifichino gli emartri, avvertono gli esperti, ma anche prendersi cura preventivamente delle articolazioni.

"Il dolore non è un sintomo da sottovalutare - evidenzia Mattia - e deve essere trattato al meglio, sia che si tratti di un dolore acuto che si spegne velocemente, sia nel caso di un dolore che persista nel tempo. E' importante che i pazienti ne parlino con i loro medici per trovare la terapia più adatta, anche alla luce dell'uso di eventuali altri farmaci". E' proprio questo messaggio che la campagna Articoliamo vuole portare all'attenzione di pazienti e caregiver, con i consigli degli specialisti per una corretta prevenzione: "Garantire un'adeguata protezione con la terapia di profilassi è la strategia migliore per ridurre i sanguinamenti e mantenere in buone condizioni scheletro e muscoli; prendersi cura di sé attraverso l'attività fisica è un obiettivo importante per prevenire i danni articolari e mantenere in buona salute il sistema muscolo-scheletrico".

L'evento online è aperto al pubblico e a partecipazione gratuita. Per accedere alla diretta streaming, basta collegarsi tramite pc, tablet o smartphone al link: https://us02web.zoom.us/j/89981959558. Non è richiesta la registrazione. Il sito www.articoliamo.com è online da luglio, mentre 'Articoliamo in tour' proseguirà in altre città su tutto il territorio nazionale.