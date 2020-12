Riforme: Orlando, 'Pd mai bloccato quelle per scorcio legislatura, se andrà avanti'

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il Pd oggi, in una situazione in cui si rimpallano le colpe per stalli, blocchi con finalità più o meno esplicite, è la forza politica che a ogni tavolo ha sempre detto 'procediamo sul terreno delle riforme' sia quelle istituzionali sia quelle che riguardano questo scorcio di legislatura, se andrà avanti... ". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a un'iniziativa del Pd sulle riforme.

"Sia -aggiunge- le decisioni che riguardano più da vicino l'utilizzo dElle risorse europee. Non abbiamo mai messo blocchi che impedissero di trovare una sintesi" mentre "anche questi che discutono in queste ore di immobilismo, sono in qualche modo compartecipi di questo stallo".