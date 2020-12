Montagna: assessore Sertori, 'da Regione Lombardia 508 mln in due anni'

11 dicembre 2020 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha stanziato per la montagna 508 milioni di euro dal 2018 a oggi. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Politiche per la montagna, Massimo Sertori, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna. Fra le iniziative regionali il Piano Lombardia per i Comuni montani (85 milioni di euro), il Piano Lombardia contributo Comunità Montane (35 milioni), i Patti territoriali (40 milioni), gli Interventi infrastrutturali nei territori montani in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 (62 milioni) e gli Interventi di difesa del suolo (80 milioni).

"Un quadro complessivo di azioni - spiega l'assessore - che mira non solo a promuovere e valorizzare la varietà e la bellezza del patrimonio montano, ma in grado di rispondere al bisogno di sviluppo economico-sociale della montagna e delle persone che la abitano".

L'appello dell'assessore Sertori è quindi quello di "maggiore coerenza, fare meno uso della comunicazione, a tratti retorica e romanzata della montagna e cercare di essere più coerenti, dando seguito alla tenacia tipica dei popoli di montagna attraverso azioni concrete. I territori montani rappresentano una priorità per Regione Lombardia per questo rinnovo il massimo impegno nel lavorare non solo oggi, ma tutti i giorni dell'anno, per la montagna. Solo così potremo invertite il trend dello spopolamento di questi territori tanto belli quanto fragili e a volte difficili da vivere".