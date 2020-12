Brescia: uccise la moglie e fece sparire il corpo, confermato ergastolo

11 dicembre 2020 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - La Corte d'Assise d'appello di Brescia ha confermato l'ergastolo per Abdelmjid El Biti, 52enne accusato di aver ucciso la moglie Souad, scomparsa la notte fra il 3 e il 4 giugno 2018. Secondo l'accusa, la donna, cittadina marocchina di 28 anni, è stata uccisa dal marito e messa in un grosso sacco nero, come indicano le immagini delle telecamere poste fuori dall'abitazione della 28enne. Il corpo della donna non è mai stato trovato e l'uomo ha sempre negato di aver ucciso la moglie.

Come spiega l'avvocato Benedetto Bonomo, legale di El Biti, rispetto alla sentenza di primo grado la Corte d'appello ha ritenuto che il reato di stalking fosse assorbito in quello di maltrattamenti. “Si tratta di un caso estremamente difficile -spiega- ma il fatto che il reato di stalking sia stato assorbito in quello di maltrattamenti ci lascia sperare che in Cassazione ci possa essere qualche altro spazio. Ma aspettiamo di leggere le motivazioni”.