Milano: al via 'progetto Gift' per regalare giocattoli ai bambini in difficoltà

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Partita a Milano anche quest'anno l'iniziativa benefica per donare regali a bambini e ragazzi le cui famiglie riceveranno i pacchi alimentari dal Comune di Milano attraverso la rete Milano Aiuta. È il “Progetto Gift”, giunto alla diciassettesima edizione e realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio di Milano, che quest'anno ha coinvolto alcuni commercianti milanesi di giocattoli, abbigliamento e articoli sportivi, in modo da permettere l'acquisto di doni tramite gli e-commerce di questi esercizi.

“Siamo molto riconoscenti ai promotori del ‘Progetto Gift' e ai Giovani Imprenditori di Confcommercio per aver pensato di dedicare a Milano Aiuta la raccolta di doni di quest'anno - dice l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Noi daremo indicazione agli enti gestori del nuovo Dispositivo di aiuto alimentare, le cui candidature stiamo ricevendo in questi giorni, in modo che ritirino i regali e li inseriscano nei pacchi alimentari, incrociando il tipo di gioco con l'età dei ragazzi presenti nelle famiglie raggiunte”.