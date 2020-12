Caso Gregoretti: Bongiorno, 'documentazione su redistribuzione non trasmessa al gup'

12 dicembre 2020 a

Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Oggi sono in grado di documentare che la documentazione che sono riuscita a ottenere sulla redistribuzione dei migranti mentre le navi erano in mare, non è stata trasmessa al gup. Questo è un fatto che nn può essere accettato". Lo ha detto Giulia Bongiorno in conferenza stampa sul processo Gregoretti. "Ci hanno consegnato dai ministeri solo delle schede ma non hanno inviato ciò che è importante, cioè le interlocuzioni tra i ministri competenti, il ruolo della Presidenza del consiglio e del Ministero degli Esteri. E' importante perché Salvini ha sempre detto di rivendicare la linea politica seguita durante il governo Conte 1 che era condivisa da tutti i ministri competenti"m ha aggiunto.