Milano: sorpresi con oltre 700 grammi di hashish, due arresti

12 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Baranzate, in provincia di Milano, due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso i due, un 68enne italiano pensionato e un 48enne cittadino marocchino, entrambi con precedenti per droga, a bordo di un'auto.

Nell'abitazione del 48enne i carabinieri hanno trovato 620 grammi di hashish, 0,2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, mentre nell'appartamento del 68enne 100 grammi di hashish, una pistola con matricola abrasa, risultata rubata, e 27 cartucce. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore.