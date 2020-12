Manageritalia Executive professional, Carlo Romanelli confermato presidente

12 dicembre 2020 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - L'assemblea di Manageritalia Executive Professional, collegando oggi in diretta streaming 40 delegati in rappresentanza degli oltre 1.000 manager e alte professionalità associate, ha confermato alla presidenza Carlo Romanelli, già responsabile dell'area sin dal 2014 e presidente dell'associazione costituita nel giugno 2019 all'interno di Manageritalia. Romanelli, psicologo del lavoro ed esperto di formazione e organizzazione aziendale, è ceo Net Working Srl e cofondatore di The European Hardiness Institute.

Manageritalia Exectutive professional è la startup associativa di Manageritalia per rappresentare, tutelare e offrire servizi ancor meglio a manager e alte professionalità che attualmente svolgono “un'attività non subordinata, libera e indipendente a supporto del management di organizzazioni private e/o pubbliche”.

Alla vicepresidenza sono stati eletti Donatello Aspromonte, attualmente partner alla Morgan Allen Associates ltd e Giuseppe Rizzello, project manager Italia per Asm Global Europe.