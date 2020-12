Clima: Conte, 'serve determinazione senza precedenti, dall'Italia 30mln a Fondo Unu'

12 dicembre 2020 a

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportunità di costruire di nuovo meglio e più ''green'" e "la comunità scientifica ci dice che siamo ancora in tempo per invertire la rotta del nostro futuro a condizione di procedere con una determinazione senza precedenti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento al Climate ambition summit in occasione del quinto anniversario degli Accordi di Parigi del 2015.

"Dobbiamo agire ora per salvaguardare il nostro pianeta, ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile, che appartiene più alle giovani generazioni che a noi", ha spiegato il premier assicurando che "come presidenza del G20 2021 e partner del Regno Unito per la COP26 l'Italia si impegna a dare un contributo importante a questo sforzo comune: vogliamo utilizzare la nostra particolare responsabilità l'anno prossimo per consentire accordi ambiziosi e lungimiranti nel quadro delle tre Convenzioni di Rio sul clima, la biodiversità e la desertificazione".

"Rimaniamo fermi nell'impegno globale di consegnare 100 miliardi di dollari entro il 2020 per supportare le economie in via di sviluppo nel raggiungimento dei nostri obiettivi climatici condivisi", ha detto tra l'altro il premier spiegando: "Il cambiamento climatico colpisce prima e più duramente i più vulnerabili. L'Italia ha sempre prestato particolare attenzione alla loro necessità di rafforzare la propria resilienza agli impatti climatici attuali e futuri. Per questo sono orgoglioso di annunciare l'impegno dell'Italia a donare 30 milioni di euro al Fondo di adattamento delle Nazioni Unite". (segue)

(Adnkronos) - Conte ha sottolineato: "Il nostro pianeta è una delle componenti chiave della Presidenza italiana del G20, insieme a popolo e prosperità: il benessere della nostra "casa comune" è il primo, essenziale passo per garantire il benessere dell'umanità. Oggi, nel quinto anniversario dell'accordo di Parigi, dobbiamo dare prova di leadership, ricordando che le nostre azioni risuoneranno ad alta voce nel resto del mondo".