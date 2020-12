12 dicembre 2020 a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Vivendi continuerà ad assumere tutte le misure necessarie, comprese eventuali denunce penali, per proteggere i suoi legittimi interessi e quelli dei suoi attuali ed ex dirigenti". E' quanto si legge in una nota di Vivendi in merito all'avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla vicenda Mediaset-Premium notificata alle parti.