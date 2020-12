Musica: Bocelli stasera in 'Believe in Christmas', in diretta streaming mondiale (2)

12 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Le coreografie saranno create da Tiziana Pagliarulo (che cura anche la co-regia con Dragone), mentre le ambientazioni sceniche saranno ideate con la collaborazione di Filippo Baracchi. Cura la Direzione di Creazione Filippo Ferraresi. Il concerto avrà luogo all'interno di uno dei Teatri più prestigiosi della penisola, il Teatro Regio di Parma, unico palcoscenico nazionale ad ospitare un Festival noto in tutto il mondo dedicato al grande Maestro Giuseppe Verdi.

'Believe in Christmas' è prodotto da Driift, azienda pionieristica con sede nel Regno Unito (che ha seguito acclamati eventi per Nick Cave, Niall Horan, Dermot Kennedy, Biffy Clyro), con la collaborazione di Maverick Management e Almud.