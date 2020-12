Coronavirus: Sassoli, 'serve una crescita che valga per tutti' (2)

12 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Il Green Deal e Next Generation Ue sono oggi le nostre opportunità per andare nella direzione che abbiamo indicato, vogliamo correre perchè avvertiamo l'esigenza di un mondo che sia più sano, più pulito, ma anche e soprattutto più giusto", ha detto ancora il presidente dell'Europarlamento sottolineando: "Dobbiamo instaurare una vera e propria governance socio-ecologica, a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. Per garantire questo serve partecipazione, la partecipazione di tutta la società nella trasformazione del nostro modello produttivo. E la trasformazione civile che l'Europa intende realizzare per affrontare l'emergenza climatica deve tenere conto della dimensione sociale della lotta alle diseguaglianze".