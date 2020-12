Caso Gregoretti: ecco i tweet di Conte e Toninelli agli atti del processo/Adnkronos (4)

12 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Poi, un anno dopo, dopo il Papeete, la musica cambia. Il 20 agosto 2019 un altro tweet in cui Toninelli scrive: "Grazie alle nostre interlocuzioni in questi giorni la Spagna ha annunciato l'invio di una propria nave militare per trasportare migranti della Open Arms sulle coste iberiche. Bene una buona notizia, frutto del nostro lavoro, volto a far sì che gli altri paesi europei non si voltino dall'altra parte ma gestiscano collegialmente, insieme all'Italia, il fenomeno migratorio".

E oggi, in una aula bunker al gelo per l'assenza di riscaldamento, come ha più volte sottolineato lo stesso Salvini più tardi in conferenza stampa, Toninelli e Salvini, gli ex alleati si sono rivisti, ma stavolta su posizioni opposte.