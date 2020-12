Piazza Fontana: Sala, 'cicatrice indelebile, Milano non si piegherà al terrorismo'

12 dicembre 2020 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - "La strage di Piazza Fontana è una cicatrice indelebile nel cuore della nostra città. Sono passati 51 anni da quel vile attacco e oggi come allora vogliamo ricordare questa dolorosa ferita chiedendo che sia fatta giustizia per le vittime e per le loro famiglie". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook, dopo aver partecipato alla cerimonia per il 51esimo anniversario della strage. "Il male si cura anche con la memoria collettiva, che va tramandata nel tempo. Milano non si piegherà mai alla logica terrorista, perché sarà sempre lo spirito democratico a guidare le nostre coscienze", ha aggiunto.