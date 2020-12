Cinema: addio a Carol Sutton, recitò in 'The Help' e 'True Detective'** (2)

12 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Tra gli attori di New Orleans, c'era Carol Sutton e poi c'erano tutti gli altri", ha detto David Cuthbert, critico del "New Orleans Times", tanto da essere soprannominata "la regina del teatro di New Orleans".

Nonostante il suo successo, l'attrice ha sempre dichiarato di non aver mai considerato di lasciare la sua città natale. "Quando tutti gli altri se ne sono andati, non ho mai avuto il desiderio di lasciare New Orleans. Non ho mai voluto andare a Los Angeles o New York", ha detto in un'intervista del 2019. "In quei posti ci sono centinaia di persone che cercavano di fare le stesse cose che volevo fare io. Se volevo salire sul palco o entrare in un film, potevo farlo stando qui".

Nata come Carol Dickerson, si era iscritta alla Xavier University, ma abbandonò gli studi per sposare Archie Sutton, da cui in seguito divorziò. L'attrice ha ricevuto un New Orleans Lifetime Achievement Award nel 2012. Tra i parenti ancora in vita un figlio, Archie Sutton Jr. di Houston; una figlia, Aunya Sutton di New Orleans; un fratello, Oris Buckner di Houston; una sorella, Adrienne Jopes di Houston; e cinque nipoti.