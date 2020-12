Verona vince per 2 a 1 in casa della Lazio

12 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Tra Lazio e Verona è la squadra allenata da Juric che si porta a casa i tre punti al termine dell'incontro all'Olimpico contro il team guidato da Inzaghi. Nel primo tempo dopo che la Lazio ha perso Acerbi alla mezz'ora per infortunio è l'Hellas Verona che si porta in vantaggio poco prima della pausa. E' una deviazione di Lazzari che permette al 45' agli scaligeri di segnare il primo gol. La Lazio si riprende il pari al 56' con un gol di Caicedo, ma è Tameze che al 67' riporta in vantaggio gli scaligeri per il definitivo punteggio di 2 a 1 per i giocatori del Verona.