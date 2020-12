Paolo Rossi, furto in casa durante funerale

12 dicembre 2020 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Furto nella casa toscana di Paolo Rossi

Dalle prime ricostruzioni sembra che i ladri siano entrati forzando una finestra. Avrebbero portato via un orologio di Pablito e dei contanti.

Oggi l'ultimo saluto a Vicenza, nel Duomo, all'azzurro campione del mondo nel 1982, morto venerdì. A portare il feretro, i suoi compagni di nazionale. "Del gruppo del 1982 era il simbolo in campo e fuori dal campo. Io ero attaccante come lui e cercavo di imitarlo ma lui era molto più forte di me, le sue erano doti naturali e fare le cose che faceva lui era impossibile", ha detto Alessandro Altobelli.