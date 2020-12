Milano: Comune, al via lavori per riqualificare piazza Scolari e via Gorlini

13 dicembre 2020 a

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Domani, lunedì 14 dicembre, iniziano i lavori per la riqualificazione di piazza Scolari e di via Gorlini nel quartiere Trenno. I lavori riguardano l'ampliamento e la realizzazione del marciapiede in via Gorlini, il posizionamento di due fermate Atm, la riqualificazione della piazza con una diversa disposizione della sosta e il superamento delle barriere architettoniche attraverso la collocazione di adeguati scivoli e castellane per dare una maggiore accessibilità e sicurezza stradale. Lo rende noto con un comunicato il Comune di Milano.

Piazza Scolari e l'adiacente via Gorlini sono un'area centrale del quartiere con il verde, il monumento, i negozi di prossimità, la farmacia, l'accesso alla chiesa, la fermata dell'autobus. "Questi lavori danno un contributo all'accessibilità, alla sicurezza stradale e alla diminuzione della velocità - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici - in una località che già oggi rappresenta un punto di riferimento per il quartiere Trenno. Con questo cantiere continua il nostro lavoro di riqualificazione delle piazze di quartiere in città. Il progetto era stato presentato ai cittadini durante un incontro pubblico organizzato dal Municipio 8 a fine settembre. Un progetto molto atteso dai cittadini, chiesto da Municipio e associazioni per superare le barriere architettoniche che impediscono la piena accessibilità al quartiere".

I lavori vengono effettuati a scomputo oneri di un intervento edilizio prospiciente la piazza. È previsto che proseguano, tranne la pausa tra il 20 dicembre e il 9 gennaio per le festività, fino a fine gennaio 2021. Le asfaltature, invece, richiedono temperature più elevate per una posa ottimale e quindi saranno rimandate di qualche settimana per evitare il gelo.