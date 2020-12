Arte: è morta la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, salvò Ultima Cena di Leonardo (2)

13 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - La particolare sensibilità verso i caratteri tecnici e formali dell'arte ha fatto di Brambilla Barcilon l'interlocutore prezioso di storici dell'arte, soprintendenti e direttori di museo: Giovanni Romano, Carlo Bertelli, Cesare Brandi, Stella Matalon, Pietro Marani, Giovanna Rotondi Terminiello, Bruno Zanardi, Gianluigi Colalucci, Annamaria Spiazzi, solo per ricordane alcuni.

Con il libro "La mia vita con Leonardo" (Mondadori Electa, 2015), Pinin Brambilla Barcilon ha raccontato la sua straordinaria e leggendaria impresa legata al restauro dell'"Ultima Cena" di Leonardo, che è riuscita a salvare fermando la corrosione dei colori originali: un'avventura, conclusa nel 1999 e durata una ventina d'anni inframmezzati da interruzioni forzose (soprattutto stalli burocratici, in gran parte risolti grazie all'intervento della Olivetti, con Renzo Zorzi: "un partner, non uno sponsor, che si occupò di ogni aspetto del cantiere").

Alla fine fu accompagnata da molti onori, ma in corso d'opera da tante polemiche e veleni che, come scrisse l'allora soprintendente Carlo Bertelli finirono per esporre la restauratrice "alle frecce come un san Sebastiano". "Si sa che quando si è in prima linea si sarà colpiti per primi", minimizzava Pinin. "Io però mi ero assunta quell'impegno e andai avanti, cercando di non prestare attenzione alle polemiche".