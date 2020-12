Governo: Sassoli, 'ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato' (2)

13 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Se in una pandemia in cui nessuno era preparato, l'Italia ha dato un "grande esempio di solidarietà, di disciplina nella prima fase poi forse un pochino meno", per Sassoli "in questo momento" occorre "pensare a qualche riforma, a mettere in campo qualche aggiustamento della propria macchina pubblica, del rapporto tra Stato e Regioni". Riforme che possono essere "utili", rispetto a "tutto quello che nei prossimi mesi dovrà essere deciso: dove mettere i soldi, come usarli".