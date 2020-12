Coronavirus: provincia Milano prima per contagi in Lombardia, 851 casi

13 dicembre 2020 a

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Non si arresta il contagio da coronavirus in Lombardia: sono stati eseguiti 25.523 tamponi, 2.335 sono i nuovi positivi (9,1%) che si concentrano particolarmente nell'area Milanese. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 851 di cui 296 a Milano città, Bergamo 104, Brescia 325, Como 99, Cremona 59, Lecco 118, Lodi 72, Mantova 153, Monza e Brianza 122, Pavia 207, Sondrio 79 e Varese 73.