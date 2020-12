13 dicembre 2020 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Sono totalmente contraria a una crisi di governo in una fase in cui dobbiamo solo pensare a come investire i fondi del Recovery Plan. Ci sarà una grande attenzione dell'Europa sul nostro impegno per il Recovery: si tratta della sfida più importante per rilanciare il Paese dopo la pandemia”. Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti al Tg4.